Футболист "Жетысу" Рауль Джалилов получил тяжелое повреждение в первом туре национального чемпионата. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что в столкновении с защитником "Кайрата" Денисом Поляковым он повредил колено и выбыл на длительный срок. Окончательный диагноз ему будет поставлен после углубленного медицинского обследования, предварительный - разрыв крестообразных связок. В талдыкорганской команде состояние Джалилова прокомментировали одним-единственным словом: "Жесть!".

Сам матч, прошедший в Алматы, завершился со счетом 2:0 в пользу алматинского клуба, тогда как Поляков за свой фол получил прямую красную карточку.

Во втором туре, 19 марта, "Кайрат" на выезде сыграет с "Кайсаром", а на следующий день "Жетысу" примет "Туран" в Алматы.