Футболист из Европы отказал казахстанским клубам и назвал причину

©ФК "Судува"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:57

27-летний литовский новичок "Судувы" Юстинас Янушевскис объяснил, почему отказался от предложений из чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Lrytas.

"У меня была возможность поехать за рубеж. Было несколько вариантов в Казахстане, но я не хотел ехать в страну, где сейчас такая сложная ситуация. Я долго думал, что же делать. Мы поговорили с владельцем "Судувы", и я принял решение подписать контракт. Зная "Судуву", ожидания большие, постараемся вернуть еврокубки в Мариямполе", - сказал он.

Прежде Янушевскис выступал только в чемпионате Литвы за "Паневежис" и "Ритеряй". Также поиграл за юношескую, молодежную и национальную сборные своей страны.

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Вчера 22:57
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