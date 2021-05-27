Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян покинет "Астану" в июне и продолжит карьеру в чемпионате Испании, сообщает Meta-Ratings.kz.

По информации источника, 28-летний игрок перейдет в испанский "Кадис" 1 июля.

Ароян уже договорился об условиях личного контракта с клубом Ла Лиги и даже подписал предварительное соглашение. Но уедет он в Испанию не сразу, а лишь отыграв самый важный для "Астаны" месяц – июнь, в котором команде предстоят домашние матчи с "Тоболом" и "Ордабасы".

Защитник перешел в "Астану" в феврале этого года из "Тамбова". В составе столичного клуба он провел 12 матчей без замен, забив один мяч.

"Кадис" в ближайшее время должен объявить о трансфере Арояна официально. Сезон клуб завершил на 12-м месте в чемпионате Испании.

"Астана", набрав 33 очка после 13 туров, возглавляет КПЛ, опережая на пять баллов идущий вторым "Тобол".

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