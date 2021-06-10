Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ

Также он играл в Португалии и РПЛ.

Андрес Понсе. Фото: news.myseldon.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:59

Нападающий "Ротора" Андрес Понсе может перейти в карагандинский "Шахтер". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Возможности венесуэльского форварда хорошо знакомы главному тренеру "горняков" Магомеду Адиеву по совместной работе в "Анжи".

До переезда в Россию Понсе играл в португальском "Ольяненсе", итальянских клубах "Сампдория" и "Ливорно".

В РПЛ свой путь начинал с выступлений за махачкалинский "Анжи", а позже перешел в грозненский "Ахмат".

Последний сезон 24-летний игрок провел в волгоградском "Роторе" вместе с форвардом сборной Казахстана Алексеем Щеткиным.

В российской премьер-лиге в 70 матчах забил десять голов. За плечами Понсе восемь матчей и один забитый мяч в составе сборной Венесуэлы.

Напомним, что "Шахтер" предыдущий сезон в КПЛ завершил на четвертом месте и завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций - новый турнир УЕФА.

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Метки:
КПЛ-2021 Шахтер ФК Премьер-лига России Россия Ротор ФК


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