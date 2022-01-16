Форвард сборной Казахстана провел переговоры с новым клубом

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Форвард сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек провел переговоры с руководством "Аксу", сообщает Meta-ratings.kz.

Прошлый сезон 30-летний нападающий начинал в "Жетысу", однако покинул талдыкорганский клуб после первого круга, рассчитывая найти вариант для продолжения карьеры в зарубежном чемпионате. И даже побывал на просмотре в украинской "Десне". Однако до контракта дело не дошло.

В декабре в услугах Турысбека также был заинтересован новообразованный алматинский клуб "Хан Тенгри", однако бывший нападающий "Кайрата" и "Тобола" решил, что ему рано ставить на себе крест и переходить в команду второго дивизиона.

Турысбек  может поехать с новичком КПЛ-2022 на УТС в Турцию. 

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