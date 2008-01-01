Форвард "Кайрата" получил предложение из Китая

Нападающий алматинского "Кайрата" Адеринсола Эсеола может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz. В минувшем сезоне 29-летний форвард потерял место в основном составе.

Игроком активно интересуется один из клубов Китая. При этом потенциальный клуб Эсеолы уже контактировал как с самим футболистом, так и с "Кайратом". При этом не исключен вариант, при котором форвард будет продан в команду из Поднебесной.

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В КПЛ-2020 Эсеола провел 17 матчей за алматинский клуб и забил два мяча. Также на его счету одна голевая передача. В прошедшем сезоне нападающий был признан лучшим бомбардиром премьер-лиги, обойдя конкурента из "Астаны" Марина Томасова по дополнительному показателю. До "Кайрата" Эсеола выступал за "Акжайык", за который забил восемь мячей в 13 играх.

Также украинский нападающий играл за клубы низших лиг Италии, украинские "Арсенал-Киев", "Десну", "Александрию" и молодежную команду киевского "Динамо".