Форвард европейской сборной заинтересовал клубы КПЛ

Болгарский футболист Станислав Костов может перебраться в чемпионат Казахстана. Об этом сообщает Topsport.bg.

На данный момент он является свободным агентом. Срок действия его контракта с кипрским "Олимпиакосом" (Никосия) истек.

Также отмечается, что игрок не имеет проблем с вариантами продолжения карьеры, так как к нему проявляют интерес клубы Румынии и Казахстана.

На родине 29-летний нападающий выступал за "Пирин", софийский ЦСКА, "Левски", "Берое", "Ботев". Первое приглашение в сборную Болгарии получил осенью 2018 года.

Transfermarkt рыночную стоимость Костова оценивает в 200 тысяч евро.

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