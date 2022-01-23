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Актауский "Каспий" провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Николая Костова сыграли вничью с сербским клубом "Металац" со счетом 2:2. В составе казахстанского клуба отличились Куандык Нурсултанов и Арман Нусип.

Тремя днями ранее "Каспий" уступил македонскому клубу "Борец" (0:1).

Напомним, что осеннюю часть чемпионата Сербии "Металац" завершил на 15-м месте в турнирной таблице.

"Каспий" же сезон-2021 завершил на восьмом месте в КПЛ.