ФК "Астана" анонсировал новый трансфер

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 00:20
©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" выступил с объявлением о скором трансфере, сообщают Vesti.kz.

На своей странице в Instagram столичный клуб опубликовал картинку анонимного футболиста, сопроводив его посланием к болельщикам: "У нас для вас интересные новости".

Скорее всего, речь идет о переходе Эльхана Астанова, который является воспитанником "Ордабасы".В прошлом сезоне он был признал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии ПФЛК.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока сборной Казахстана оценивается в 600 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 2 2 0 0 4-1 6
4 Тобол 2 2 0 0 4-1 6
5 Кызылжар 2 2 0 0 2-0 6
6 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4
7 Атырау 2 1 1 0 4-3 4
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3
9 Кайсар 2 0 0 2 1-3 0
10 Мактаарал 2 0 0 2 0-2 0
11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0
12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0
13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0
14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана ФК Футбольные трансферы КПЛ Ордабасы ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:20
КПЛ
ФК "Астана" анонсировал новый трансфер
Вчера , 23:11
КПЛ
"Ордабасы" отпустил лидера сборной Казахстана в "Астану". Подробности трансфера
Вчера , 18:24
КПЛ
Футболисты "Актобе" бойкотировали тренировки? Акимат сделал заявление
Вчера , 12:59
КПЛ
"Мяч сам залетел в ворота". Сейдахмет прокомментировал эффектный гол в матче "Аксу" - "Кайрат"
Вчера , 11:32
КПЛ
Нападающий казахстанского клуба вызван в сборную Узбекистана
10 марта, 19:57
КПЛ
Воспитанник "Локомотива" принес "Кызыл-Жару" вторую победу подряд
10 марта, 18:48
КПЛ
"Во втором тайме играли бездарно". Цхададзе - о поражении "Каспия" и кандидате в сборную Казахстана
10 марта, 18:20
КПЛ
"Чесноков - талант". Тренер "Тобола" - о победе над "Каспием" и агрессивном стиле игры
10 марта, 17:57
КПЛ
Волевой победой завершился матч "Атырау" и "Кайсара"
10 марта, 16:02
КПЛ
"Тобол" на пятой добавленной минуте вырвал победу у "Каспия" в матче КПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»