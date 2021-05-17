"Есть предложение от одного из крупнейших клубов Казахстана". Срджан Благоевич может покинуть "Каспий"

Сербский специалист Срджан Благоевич может покинуть должность главного тренера "Каспия", передает DSport. У сербского специалиста есть предложения от других команд.

"Несколько болгарских команд проявляют интерес к сербу Срджану Благоевичу, который в настоящее время возглавляет казахстанский "Каспий". В этом сезоне под его руководством скромная команда сумела обыграть несколько сильнейших команд, таких как "Тобол" и "Тараз", сыграла вничью с "Ордабасы", а в прошлом чемпионате обыграла "Астану" и "Кайсар".

Благоевич начал работать в казахстанской команде два года назад, когда она собиралась вылетать из премьер-лиги, но сумел добиться, чтобы "Каспий" сохранил свое место и второй год подряд играл на высшем уровне после почти 25 лет отсутствия. По мнению многих казахстанских экспертов, "Каспий" играет в современный футбол, и по индексным системам команда занимает высшую позицию.

47-летний сербский специалист привлек внимание нескольких наших команд первой лиги. Примечательно, что в его команде есть человек, который уже работал в Болгарии и был в штабе ЦСКА, когда им руководил Милош Крушич. Это Дайан Фиала, который был помощником Крушича во время его работе с "армейцами".

Помимо интереса со стороны Болгарии, у Срджана Благоевича есть предложение возглавить один из крупнейших клубов Казахстана. На данном этапе специалист сначала хочет закончить свою работу в своей нынешней команде, а затем он решит, остаться ли в Казахстане или принять новый вызов в своей карьере и поехать в Болгарию", - пишет СМИ.

Напомним, что после 11 туров КПЛ "Каспий" занимает десятое место из 14 команд, набрав 13 очков.

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