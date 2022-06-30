Еще один клуб КПЛ получил трансферный бан

©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:06

Экс-капитан "Ордабасы" Пабло Фонтанелло обратился в ФИФА по поводу долгов со стороны шымкентского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Международная федерация вынесла решение в пользу аргентинского футболиста и наложила трансферный бан на "Ордабасы".

Фонтанелло провел пять сезонов в шымкентской команде, покинув ее в середине сезона 2021 года.

Ранее трансферный бан был наложен на павлодарский "Аксу".

На данный момент "Ордабасы", набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице КПЛ. "Аксу" (14) идет 12-м.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбольные трансферы

Казахстан(футбол) КПЛ
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