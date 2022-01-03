Еще один футболист покинул состав "Атырау"

©ФК "Атырау"
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Сегодня 14:47

32-летний армянский полузащитник Артак Дашян покинул "Атырау" и перешел в "Пюник", сообщает KazFootball.kz.

Полузащитник выступал за западноказахстанский клуб с февраля 2020 года. Всего за "Атырау" сыграл 39 матчей, забил три гола (все - в Первой лиге сезона 2020) и выполнил одну голевую передачу.

Дашян перешел в ереванский "Пюник" на правах свободного агента. В текущем сезоне армянской премьер-лиги команда идет на втором месте.

Добавим, ранее стало известно о том, что сербский защитник "Атырау" Даниэль Стойкович перешел в "Нефтчи" из Узбекистана.

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Метки:
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