Алматинский "Кайрат" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 21-летним нападающим Еркебуланом Сейдахметом, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение будет действовать до конца 2022 года с опцией пролонгации еще на один год. Предыдущий контракт действовал до сезона-2022.

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Игрок будет заявлен под номером 28, под которым в "Кайрате" раньше играл известный российский футболист Андрей Аршавин.

"Желаем Еркошу плодотворной работы и результативной игры в составе "желто-черной" семьи!" - говорится в сообщении клуба.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться по этой ссылке.



Фото: ФК "Кайрат"©

Напомним, контракт с "Кайратом" Сейдахмет подписал в июне 2019 года. До этого он принадлежал "Уфе", с которой подписал контракт в феврале 2018 года, перед этим выступал за болгарский "Левски". Начинал же карьеру форвард в родном "Таразе".

В нынешнее межсезонье алматинский клуб не взял футболиста на сборы в Турцию.

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