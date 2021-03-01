Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала заявку "Астаны" на сезон 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Список игроков выглядит так:

вратари: 22. Дмитрий Непогодов, 31. Данил Подымский, 55. Александр Заруцкий;

защитники: 2. Антонио Рукавина, 3. Вараздат Ароян, 15. Абзал Бейсебеков, 18. Саги Совет, 19. Лев Скворцов, 24. Лука Шимунович, 33. Жарко Томашевич;

полузащитники: 5. Марк Гурман, 7. Макс Эбонг, 9. Дорин Ротариу, 10. Марин Томасов, 11. Тигран Барсегян, 29. Мади Жакипбаев, 65. Мейрамбек Калмырза, 70. Султан Сагнаев, 87. Жаслан Каиркенов, 92. Валерий Чуперка;

нападающие: 45. Роман Муртазаев, 72. Станислав Басманов, 80. Владислав Прокопенко, 99. Семир Смайлагич.

Как видно, в новом сезоне не будет выступать многолетний капитан северян Ненад Эрич, с которым не был продлен контракт после предыдущего сезона.

Напомним, что "Астана" начнет сезон полуфинальным матчем с "Шахтером" за Суперкубок 2 марта. В первом туре чемпионата Казахстана, 13 марта, северяне сыграют против "Арыси". Более подробно с календарем игр можно ознакомиться здесь.