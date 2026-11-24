"Елимай" и "Кайрат" в ближайшее межсезонье могут оформить несколько сделок по переходам воспитанников алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что "Елимай" намерен провести первые зимние сборы именно в Алматы на базе "Кайрата". Кроме того, семейскому клубу интересны воспитанники "желто-черных", которые могли бы перейти на правах аренды.

"Елимай" при новом руководстве и тренерском штабе намерен обновить не только легионерскую часть состава, но и казахстанскую. Среди игроков основного состава "Кайрата" семейский клуб проявляет интерес к полузащитнику Адлету Садыбекову. Однако ситуация по игроку на данный момент неопределённая, поскольку на хавбека также претендует "Актобе".

Вероятно, "Елимай" обратит внимание и на игроков "Кайрат-Жастар", которые отлично проявили себя в этом сезоне, заняв второе место в первой лиге.

Отметим, что в нынешнем составе "Елимая" уже играет несколько воспитанников кайратовской академии, среди них вратарь Никита Пивкин, полузащитники Мирас Оматай и Рамазан Оразов, а также вингер Акмаль Бахтияров.