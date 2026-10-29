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Вчера 13:50

"Елимай" объявил об уходе Карповича и выбрал замену

©ФК "Елимай"

ФК "Елимай" объявил об уходе главного тренера Андрея Карповича. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

В заключительном матче сезона обязанности главного тренера будет исполнять Серикбек Каппаров. Он работает с молодёжным составом "Елимая" и является воспитанником семейского футбола.

Карпович возглавил "Елимай" 7 ноября 2023 года и стал одной из ключевых фигур в истории возрождённого клуба.

Под его руководством семейская команда закрепилась в Казахстанской премьер-лиге, а по итогам сезона-2025 заняла четвёртое место в чемпионате страны. Этот результат позволил "Елимаю" впервые в истории выйти на европейскую арену и принять участие в квалификации Лиги конференций . Дебют клуба в еврокубках состоялся в июле 2026 года в противостоянии с ереванским "Алашкертом".

Вместе с главным тренером команду покидает Фёдор Симиниди. Руководство клуба выразило благодарность обоим специалистам за совместную работу и участие в возрождении семейского футбола.

Последнюю игру в этом сезоне семейская команда проведёт 31 октября против кокшетауского "Окжетпеса".


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 29 21 5 3 59-21 68
2 Кайрат 29 19 7 3 59-22 64
3 Астана 29 15 8 6 46-29 53
4 Окжетпес 29 15 6 8 45-37 51
5 Актобе 29 13 7 9 44-37 46
6 Елимай 29 12 9 8 42-40 45
7 Тобол 29 12 5 12 40-39 41
8 Улытау 29 9 8 12 27-35 35
9 Женис 29 8 9 12 30-39 33
10 Каспий 29 9 6 14 31-42 33
11 Кызылжар 29 8 6 15 29-41 30
12 Иртыш 29 7 8 14 29-44 29
13 Алтай УК 29 6 9 14 30-41 27
14 Атырау 29 5 12 12 24-35 27
15 Жетысу 29 6 8 15 29-47 26
16 Кайсар 29 4 13 12 24-39 25

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