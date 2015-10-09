Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 12:27
 

"Елимай" намерен сохранить легионера и отпустить основного полузащитника

  Комментарии

"Елимай" намерен сохранить легионера и отпустить основного полузащитника Фессу Плакка. Фото: ФК "Елимай"©

Стали известны планы "Елимая" по некоторым иностранным игрокам, которые выступали за клуб в прошедшем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz

На данный момент "Елимай" настроен продлить контракт с нападающим Фессу Плаккой. Тоголезец качественно проявил себя в прошедшем чемпионате, был стабилен, забил девять голов и отдал пять ассистов в 25 матчах КПЛ. Кроме того, сам форвард позитивно настроен по отношению к "Елимаю" и готов остаться в клубе. 


Среди других легионеров, с высокой вероятностью семейскую команду покинет опорный полузащитник Майком. 25-летний бразилец настроен попробовать себя в другом чемпионате, в то время как "Елимай" настроен усилить эту позицию более разнообразным легионером. 

Ранее стало известно, что "Елимай" хочет выкупить полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова и уже подписал контракт с экс-форвардом "Кайсара" Айбаром Жаксылыковым. 

Напомним, в прошедшем сезоне КПЛ "Елимай" занял четвертое место, что позволило команде Андрея Карповича впервые в истории клуба квалифицироваться в еврокубки, а именно в Лигу конференций.

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 384 человек

