"Елимай" намерен сохранить легионера и отпустить основного полузащитника

Стали известны планы "Елимая" по некоторым иностранным игрокам, которые выступали за клуб в прошедшем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент "Елимай" настроен продлить контракт с нападающим Фессу Плаккой. Тоголезец качественно проявил себя в прошедшем чемпионате, был стабилен, забил девять голов и отдал пять ассистов в 25 матчах КПЛ. Кроме того, сам форвард позитивно настроен по отношению к "Елимаю" и готов остаться в клубе.

Среди других легионеров, с высокой вероятностью семейскую команду покинет опорный полузащитник Майком. 25-летний бразилец настроен попробовать себя в другом чемпионате, в то время как "Елимай" настроен усилить эту позицию более разнообразным легионером.

Ранее стало известно, что "Елимай" хочет выкупить полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова и уже подписал контракт с экс-форвардом "Кайсара" Айбаром Жаксылыковым.

Напомним, в прошедшем сезоне КПЛ "Елимай" занял четвертое место, что позволило команде Андрея Карповича впервые в истории клуба квалифицироваться в еврокубки, а именно в Лигу конференций.