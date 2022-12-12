Российский вратарь Мирослав Лобанцев, выступающий за "Кызыл-Жар", может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лобанцев провел три сезона в Петропавловске и за этот период проявил себя как один из самых стабильных и надежных голкиперов лиги. Воспитанник московского "Локомотива" готов сделать новый шаг в своей карьере и будет открыт к предложениям со стороны более статусных казахстанских клубов и от команд из России.

Потенциально он может заинтересовать "Актобе", "Тобол" и "Астану", где существует неопределенность с выбором основного вратаря на следующий сезон.

"Кызыл-Жар" в случае ухода Лобанцева, скорее всего, выйдет с предложением на вратаря сборной Кыргызстана Ержана Токотаева. Голкипер "Турана" в прошедшем сезоне проявил себя ярко, став лидером КПЛ по количеству "сухих" матчей (9).

Добавим, что ранее Лобанцев, помимо "Локомотива", выступал за "Крылья Советов" и "Ротор". Он является двукратным обладателем Кубка России.