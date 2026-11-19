В минувшем сезоне опытный российский тренер Виктор Кумыков возглавлял "Туран" и помог клубу вернуться в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о том, с какими проблемами команда столкнулась в начале чемпионата и обозначил перспективы игроков "Кайрат-Жастар".

Победителем первой лиги в этом сезоне стал "Шахтёр". Финишировавший на второй позиции "Кайрат-Жастар" по регламенту не имел возможности выйти в высший дивизион. "Туран" вернулся в КПЛ, заняв третье место в первой лиге.

"Было ли сложно из-за специфики первой лиги? Дело не в этом, а в том, что мы были недостаточно хорошо подготовлены к началу чемпионата. Жили безвыездно в Туркестане. Денег на сборы не было, ждали инвестора. Тот же "Шахтёр" провёл все сборы в Турции, укомплектовал состав, а у нас такой возможности не было. Из тех футболистов, кто тренировался зимой, только три-пять человек играли в основном составе. Остальные пришли, когда появился инвестор - конец марта/начало апреля. Все в разной степени готовности. Отсюда были проблемы. Поэтому возникли проблемы и в игровом плане. Мы выполнили задачу в этом году. Однако контракт с нашим штабом не продлили. Относительно их планов по трансферам и ситуации "Туране" в целом - на данный момент я не знаю. Сейчас нахожусь дома, предложений от других казахстанских клубов пока не получал", - отметил специалист.

Примечательно, что "Туран" уступил в обеих встречах сезона молодежной команде "Кайрата".

"Неудачно играли против конкурентов? В первом круге из-за вышеназванных проблем так и было. Во втором круге мы сыграли с ними более удачно, если не считать игру с "Кайрат-Жастар". В играх с нами у "Кайрат-Жастар" были задействованы футболисты, которые уже хорошо проявляли себя в в основном составе. Как они будут прогрессировать дальше - время покажет. Не все зависит только от них", - добавил Кумыков.

Ранее Кумыков заявил, что покинул "Туран" после завершения контракта. Руководство туркестанского клуба рассматривает на освободившуюся должность экс-тренера "Ордабасы".