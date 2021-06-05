Экс-тренер сборной Казахстана по футболу возглавил зарубежный клуб

У его новой команды непростое турнирное положение.

Виктор Кумыков. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 00:17

Виктор Кумыков назначен на должность главного тренера "Спутника". Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Футбол".

В свое время 57-летний россиянин работал в таких командах, как "Спартак Нальчик" (Россия), "Елимай", "Кайсар", "Шахтер", "Ордабасы", "Атырау" (все - Казахстан), "Машъал", "Насаф", АГМК, "Андижан" (все - Узбекистан). Кроме того, помогал Юрию Красножану в сборной Казахстана.

Вместе с карагандинским "Шахтером" дважды выигрывал чемпионат, а также Кубок и Суперкубок Казахстана. Трижды был признан "Тренером года" в Казахстане. С карагандинцами дебютировал в еврокубках - в квалификационном раунде Лиги чемпионов-2013/14.

Напомним, что "Спутник" идет на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате Беларуси, набрав четыре очка в 11 матчах.

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