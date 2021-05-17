Экс-тренер "Кайрата" и "Ордабасы" ведет переговоры с новым клубом

Специалист заинтересован в сотрудничестве.

Кахабер Цхададзе. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:16

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" может не продлить соглашение с главным тренером Рамином Гулиевым. Руководство ведет поиски нового специалиста, коим может стать грузин Кахабер Цхададзе, сообщает Azerisport.com.

Отмечается, что первый контакт клуба с 52-летним опытным специалистом уже состоялся. Пока неизвестно, на каком этапе переговоров стороны находятся, но Цхададзе не прочь вернуться в азербайджанскую премьер-лигу.

В Азербайджане Цхададзе работал в "Стандарде" и "Интере" (ныне - "Кешля").

Последним же местом работы Кахабера стал "Ордабасы", который он покинул в прошлом году. В КПЛ также тренировал "Кайрат" в период 2016-2017 годов. 

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Метки:
КПЛ-2021 Азербайджан Ордабасы ФК Кайрат ФК Цхададзе Кахабер


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:16
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