Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" может не продлить соглашение с главным тренером Рамином Гулиевым. Руководство ведет поиски нового специалиста, коим может стать грузин Кахабер Цхададзе, сообщает Azerisport.com.

Отмечается, что первый контакт клуба с 52-летним опытным специалистом уже состоялся. Пока неизвестно, на каком этапе переговоров стороны находятся, но Цхададзе не прочь вернуться в азербайджанскую премьер-лигу.

В Азербайджане Цхададзе работал в "Стандарде" и "Интере" (ныне - "Кешля").

Последним же местом работы Кахабера стал "Ордабасы", который он покинул в прошлом году. В КПЛ также тренировал "Кайрат" в период 2016-2017 годов.

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