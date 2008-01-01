Экс-тренер "Актобе" и "Тобола" может возглавить пятый клуб КПЛ

Он считается основным кандидатом.

Владимир Газзаев. Фото: РИА Новости©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:33
Новым главным тренером "Ордабасы" может стать россиянин Владимир Газзаев, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 40-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера шымкентского клуба. Если руководство "Ордабасы" сделает выбор в пользу Газзаева, то это станет его третьей попыткой в КПЛ. Ранее он уже возглавлял "Актобе" и "Тобол".

В минувшем сезоне КПЛ "Ордабасы" занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Напомним, что последним тренером южан был 52-летний Кахабер Цхададзе. В Шымкенте он работал с 2018 года.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Газзаев Владимир Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:33
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