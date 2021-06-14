По итогам опроса, проведенного Ассоциацией "Белорусская федерация футбола" среди отечественных СМИ, лучшим тренером мая стал наставник солигорского "Шахтера" Роман Григорчук, сообщается на сайте АБФФ.

"Шахтер" под его руководством не знает поражений в текущем чемпионате Беларуси, одержав 12 побед подряд.

Напомним, что 56-летний Григорчук тренировал "Астану" в период 2018-2019 годов, а солигорский клуб принял летом прошлого года и выиграл с ним чемпионат страны (2020) и Суперкубок Беларуси (2021).

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