Экс-игрок "Милана" вел переговоры с клубом КПЛ. Подробности

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Сегодня 16:35
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ФК "Актобе" намеревался подписать бывшего игрока сборной Казахстана Александра Меркеля, сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_Inside. Турецкий "Газиантеп", за который выступает футболист, снялся с чемпионата страны.

"Меркель является футболистом "Газиантепспора". Но из-за страшной трагедии - землетрясения - чемпионат Турции ушел на паузу, а для команды Меркеля сезон уже завершен, так как город Газиантеп оказался в числе сильно пострадавших. Всем игрокам клуба разрешено уйти в бесплатную аренду до лета, причем сам "Газиантепспор" готов покрывать 50 процентов заработной платы.

Тренерский штаб "Актобе" оказался очень заинтересован в 30-летнем полузащитнике, однако сам Меркель слишком затянул с ответом, ожидая более выгодного и интересного предложения из Европы. "Красно-белым" же ответ нужен здесь и сейчас, поскольку старт сезона уже совсем близко и футболиста еще необходимо встроить в командную игру.

По всей видимости, переговоры можно считать закрытыми. Во всяком случае "Актобе" уже вышел из них, так как не обладает такой роскошью, как время. К тому же в связи с утерей паспорта Меркель может заявиться только как легионер", - пишет источник.

Напомним, Меркель ранее выступал за такие клубы, как "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Голландия), "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пиза", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия). 

Отметим, что Меркель провел в составе сборной Казахстана три матча.

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Метки:
Меркель Александр КПЛ Межсезонье в КПЛ Актобе ФК Турция Землетрясение

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