Экс-игрок "Кайрата" определился с новым клубом

©ФК "Кызыл Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:59

Футболист "Кызыл-Жара" Александр Соколенко, способный сыграть на нескольких позициях, отправился в расположение "Атырау", сообщает Meta-ratings.kz

По имеющийся информации, ранее клуб из Петропавловска решил дать шанс своему воспитаннику, который пропустил минувший сезон, и привлек его к учебно-тренировочным сборам.

Сам игрок решил перейти в "Атырау", где работает главный тренер Константин Горовенко. При нем бывший футболист молодежной сборной выступал в 2017 году в составе "Кайрат А". 

Несколько лет назад один из самых перспективных футболистов страны проходил просмотр во французском "Анже", а также вызывался в национальную команду Казахстана.

Напомним, за свою карьеру 25-летний Соколенко, помимо "Кызыл-Жара", выступал за "Кайрат" и "Иртыш".

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