Экс-хавбек "Блэкберна" и сборники из Казахстана. "Ордабасы" объявил о контрактах с пятью футболистами

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:55
©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" сообщил о подписании контрактов с пятью новыми футболистами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Состав шымкентского клуба пополнил cербский полузащитник Радосав Петрович. Он имеет богатый опыт выступлений на самом высоком уровне. В его карьере были такие команды, как "Блэкберн", "Риу Аве", "Спортинг", "Динамо" (Киев), "Альмерия", "Реал Сарагоса", "Партизан", "Генчербирлиги".

Цвета южан будет защищать и хорватский полузащитник Бернардо Матич.

Соглашения достигнуты с нападающим сборной Казахстана Айбаром Жаксылыковым (до этого он играл за "Жетысу" и "Тобол") и другим игроком национальной команды Темирланом Ерлановым. Последний начинал карьеру в "Сункаре", а впоследствии выступал за "Восток", "Тобол" и "Актобе". В период 2016-2019 годов он уже играл за шымкентцев.

Сенегалец Мамаду Мбодж также официально представлен в качестве нового игрока "Ордабасы". Прежде был на контракте в "Нефтчи" (Баку), литовском "Жальгирисе", сербских "Напредаке" и "Црвене Звезде".

Сегодня, 25 февраля, "Ордабасы" поспорит с "Астаной" за Суперкубок Казахстана. Встреча пройдет на "Астана Арене" и начнется в 15:00 по местному времени. Трансляция будет доступна здесь.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы

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