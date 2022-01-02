Нападающий Адеринсола Эсеола имеет предложения из Казахстана. Об этом рассказал агент футболиста Александр Панков, передает Meta-ratings.com.ua. Он отметил, что футболист получил статус свободного агента.

"Сейчас мы ведем переговоры с новыми командами, обсуждаем возможные варианты. На данный момент в футболисте заинтересованы клубы из Греции, Саудовской Аравии, Турции. Также есть серьезные предложения от топ-команд чемпионата Казахстана.

Украина? Тоже есть интерес от некоторых коллективов. Но определенности пока нет. Взвешиваем, чтобы сделать правильный выбор и футболист вернулся на тот уровень, когда он играл и много забивал голов в "Кайрате", - сказал Панков.

В прошедшем сезоне 30-летний Эсеола сыграл за украинскую "Ворсклу" 23 минуты, выйдя на замену в двух матчах. Стороны досрочно завершили сотрудничество. В Казахстане футболист уже играл за "Кайрат".