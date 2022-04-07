Два футболиста КПЛ получили дисквалификацию

Прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ по итогам четвертого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает официальный сайт КФФ.

На нем были приняты следующие решения.

"Каспий" - "Ордабасы"

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Ордабасы" Чаговца Е. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 4 апреля 2022 года.

"Тараз" - "Атырау"

За грубую игру в отношении соперника с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Атырау" Набиханова А. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 4 апреля 2022 года.

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