Бывшие футболисты "Кайрата" Раде Дугалич и Небойша Косович завершили переход в китайский клуб "Мэйчжоу Хакка" на правах свободных агентов. Об этом сообщает Transfermarkt.ru.

"Мэйчжоу Хакка" финишировал на втором месте в первой лиге и заполучил путевку в суперлигу-2022.

Оба игрока становились чемпионами Казахстана в составе алматинского клуба в сезоне 2020 года. В активе Дугалича 95 матчей в футболке "желто-черных" (12 голов и два ассиста), а у Косовича 72 игры (девять голов и десять ассистов).

Сербский защитник переходил в "Кайрат" зимой 2019 года на правах свободного агента, после ухода из красноярского "Енисея", заключив контракт на два года, а черногорский полузащитник был выкуплен у белградского "Партизана" за 450 тысяч евро в марте того же года.

Добавим, что в зимнее межсезонье состав "Кайрата" серьезно обновился, его покинули Дино Миканович, Камо Оганесян и другие.

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