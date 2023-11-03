Долгожданное дерби! "Астана" - "Женис" в КПЛ - это круто, но есть большое "но"

Сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) только завершился, но уже есть несколько поводов с большим нетерпением ждать старта новой кампании. Один из них - это столичное дерби между "Астаной" и "Женисом" в высшем дивизионе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Семикратные чемпионы страны из клуба, созданного в 2009 году, еще ни разу не встречались в рамках КПЛ с другими командами из столицы. Но теперь в "вышку" вернулись трехкратные чемпионы Казахстана, которые в нулевых даже участвовали в еврокубках. "Женис", имеющий почти 60-летнюю клубную историю, впервые с 2008 года вернулся в высший дивизион. Получается, что как раз в 2009 году, когда "Женис" вылетел в первую лигу, появилась "Астана", и этим командам было не суждено встретиться в матчах КПЛ до 2024 года.

"Астана" заняла второе место в КПЛ-2023, не сумев защитить прошлогоднее чемпионство. А вот "Женис", который был воссоздан в 2021 году после семилетнего отсутствия, за три сезона проделал путь из второй лиги в КПЛ. В 2021-м они стали бронзовыми призерами второй лиги, а в этом году заняли третье место уже в первой лиге.

За свою историю пути "Астаны" и "Жениса" пересекались два раза, и эти матчи состоялись в Кубке Казахстана. В первом круге в 2012 году "Астана" минимально выиграла благодаря голу Сергея Гридина - 1:0.

Тогда победителей тренировал чешский наставник Мирослав Беранек, а "Женис" из первой лиги был представлен скромным составом уровня второго дивизиона. Правда тогда у них в воротах стоял 23-летний Игорь Шацкий, который в то время даже не мечтал о стабильной и яркой карьере в сборной Казахстана.

В 2014 году два столичных клуба вновь встретились в Кубке Казахстана. В 1/8 финала "Астана" вновь победила благодаря единственному голу. Его автором стал Сергей Остапенко. Тогда "Астану" уже тренировал Григорий Бабаян, а в составе был Исламбек Куат.

Все остальные противостояния "Астаны" и "Жениса" происходили уже в первой и второй лигах. Правда это не совсем "Астана", а ее дублирующий состав, состоящий из молодых воспитанников клубного футбольного центра. Но даже на эти матчи игроки обеих команд настраивались принципиально, понимая, что "Астана" и "Женис" не могут быть друзьями на поле, и это противостояние двух непримиримых соперников.

Такой настрой связан с тем, что "Женис", как правило, называют народной столичной командой, ведь у него богатая история и много болельщиков еще с прошлого столетия. Что же касается "Астаны", то сторонники "Жениса" называют этот клуб искусственным, а еще припоминают, что название "Астана" когда-то принадлежало именно "Женису", и именно их клуб заслуживает настоящей любви от столичных футбольных болельщиков.

В последних трех сезонах "Женис" и дубль "Астаны" играли шесть раз. Четырежды выигрывали футболисты "Жениса", один раз - молодые игроки "Астаны", а еще один матч завершился безголевой ничьей. В этих баталиях случалось многое. Это и жесткие столкновения, после которых игроки получали травмы, и матчи с огромным количеством карточек. К примеру, предпоследняя встреча, состоявшаяся в мае, закончилась камбеком "Жениса". Они уступали 0:2, но выиграли 3:2. В той игре футболисты получили девять желтых и одну красную карточку.

Кстати говоря, если "Астана" и "Женис" впервые в истории будут бороться на уровне КПЛ, то в целом столичное дерби в высшем дивизионе уже случалось. В сезоне-1998 там были представлены "Женис" и "Наша Кампания". В обеих встречах "Женис" оказался сильнее - 3:1 и 1:0.

"Наша Кампания" по итогам сезона вылетела обратно, в первую лигу. Клуб просуществовал всего пять лет - с 1996-го по 2001-й, и в итоге был расформирован. Зато один исторический сезон в тогда еще высшей лиге (название КПЛ появилось позже) себе в актив "Наша Кампания" занесла.

Дерби двух столичных клубов - это что-то новое в казахстанском футболе. И этого болельщики уже давно ждали. В Испании есть мадридское противостояние "Реала" и "Атлетико", в Англии вообще целый ряд лондонских клубов, среди которых выделяются "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", в Италии римские "Рома" и "Лацио", в Германии берлинские "Герта" и "Унион", а в России московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив". Противостояния между этими клубами придают городам футбольную атмосферу и жаркие противостояния. Теперь надеемся, что сюда можно будет занести и астанинское дерби.

Но первый сезон в этом отношении будет омрачен одним немаловажным фактором. Как уже давно известно, стадион "Астана Арена" в следующем году будет закрыт на капитальный ремонт. Поэтому и "Астане", и "Женису" придется искать себе другое место, чтобы выступать в турнирах. И, с большущей долей вероятности, они будут играть в других городах.

Это значит, что полной атмосферы дерби болельщики не почувствуют. По крайней мере, в 2024 году. А еще год спустя, в 2025-м, обещают сдать в эксплуатацию новый стадион, который будет построен на месте "Центрального" имени Кажымукана Мунайтпасова. Это значит, что к тому времени "Женис" может обзавестись своим "домом", вернувшись в родное место. И тогда "Астана" и "Женис" будут проводить столичное дерби уже на двух стадионах - "Центральном" и "Астана Арене". Но конкретно в следующем сезоне дерби все же будет смазанным по причине невозможности играть в своем городе.

Фото: ФК "Женис" (1), ФК "Астана" (2-6)©