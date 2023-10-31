Трехкратный чемпион Казахстана спустя 16 лет вернулся в КПЛ

Столичный "Женис" в матче 30-го тура первой лиги обыграл на своем поле "Онтустик", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Хет-трик в свой актив записал Тамаз Макацария, отличившийся на шестой, 18-й и 56-й минутах. Еще один гол у Артема Черединова (86).

"Женис" набрал 60 очков и вслед за "Елимаем" и "Тураном" пошел на повышение.

Последний раз "Женис" выступал в Премьер-лиге в 2008 году. Столичный трижды становился чемпионом Казахстана.