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Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Трехкратный чемпион Казахстана спустя 16 лет вернулся в КПЛ

Трехкратный чемпион Казахстана спустя 16 лет вернулся в КПЛ
©ФК "Женис"

Столичный "Женис" в матче 30-го тура первой лиги обыграл на своем поле "Онтустик", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Хет-трик в свой актив записал Тамаз Макацария, отличившийся на шестой, 18-й и 56-й минутах. Еще один гол у Артема Черединова (86).

"Женис" набрал 60 очков и вслед за "Елимаем" и "Тураном" пошел на повышение.

Последний раз "Женис" выступал в Премьер-лиге в 2008 году. Столичный трижды становился чемпионом Казахстана.

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Метки:
Женис ФК КПЛ Первая лига Казахстана

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