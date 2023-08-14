Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Центральный стадион в Астане снесут и построят новый: стали известны сроки

Центральный стадион в Астане снесут и построят новый: стали известны сроки
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Новый стадион в Астане, который возведут на месте Центрального, носящего имя Кажымукана Мунайтпасова, сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом заявили в столичном Управлении физической культуры и спорта, сообщают Vesti.kz

Напомним, что ранее объект, который был отрыт в 1936 году, был признан аварийным.

На руинах спортивной истории: как погибает старейший стадион Астаны

"Согласно техническому обследованию объекта, проведенного в 2020 году, существующие трибуны стадиона находятся в аварийном состоянии, с подтрибунными помещениями, где был выявлен совокупный износ строительных конструкции, где возникает угроза обрушения и представляет угрозу для безопасной жизнедеятельности людей.

В связи с этим взамен реконструкции существующего стадиона запланировано произвести полный демонтаж существующего стадиона и построить новый стадион, что увеличивает сроки строительно-монтажных работ.

На сегодняшний день Управлением строительства ведется активная работа по подготовке проектно-сметной документации. Планируемый стадион будет строится по стандарту UEFA-3, который будет включать в себя вместимость 4500 человек. Проектно-сметная документация объекта на стадии завершения.

После получения положительного заключения экспертизы проекта, будет объявлен конкурс государственных закупок на строительно-монтажные работы, где нормативный срок строительства составит не менее 18-24 месяцев, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год", - говорится в заявлении Управления. 

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Женис ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 18:42
Казахстан(футбол)
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов Центральный стадион в Астане снесут и построят новый: стали известны сроки
Сегодня , 18:02
Казахстан(футбол)
©КФФ Стало известно о "трансфере" вратаря сборной Казахстана в турецкий клуб
Сегодня , 17:22
Казахстан(футбол)
©liverpoolfc.com Экс-форвард "Милана" и победитель ЛЧ. Зайнутдинов и другие звездные трансферы "Бешикташа" этим летом
Сегодня , 17:05
Казахстан(футбол)
©ФК "Зенит" Два турецких клуба поборются за Нуралы Алипа
Сегодня , 14:45
Казахстан(футбол)
©КФФ Сейчас или никогда. Почему Тагыбергену нужно уезжать в Турцию уже этим летом
Вчера , 21:31
Казахстан(футбол)
©wfccska.ru Капитан женской сборной Казахстана по футболу продлила контракт с ЦСКА
Вчера , 18:32
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Магомед Адиев ответил на вопрос о натурализации форварда из России
12 августа, 14:42
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" "Я не сразу узнал". Экс-игрок "Ордабасы" опубликовал фото с Джолчиевым
12 августа, 13:30
Казахстан(футбол)
©КФФ Бывший футболист "Тобола" намерен вернуться в сборную Казахстана после дисквалификации
12 августа, 12:30
Казахстан(футбол)
©instagram.com/bateka_11/ "Бешикташ" подписал Зайнутдинова вместо экс-игрока "Ливерпуля" и "Арсенала"
12 августа, 12:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Елимай" Смаков высказался о выходе "Елимая" в КПЛ
12 августа, 10:35
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Игроки молодежной команды "Кайрата" подрались с шымкентскими болельщиками
12 августа, 10:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Окжетпес" Казахстанский клуб попрощался с российским тренером
12 августа, 08:32
Казахстан(футбол)
©ФК "Красава" "Одни - топят, другие - пилят". Евгений Савин высказался о положении "Актобе"
12 августа, 08:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Атырау" Прямая трансляция матчей 19-го тура чемпионата Казахстана
12 августа, 07:32
Казахстан(футбол)
©КФФ В Турции опубликовали размер зарплаты Зайнутдинова в "Бешикташе"
11 августа, 16:10
Казахстан(футбол)
©КФФ Стали известны детали трансфера Тагыбергена в турецкий клуб
11 августа, 13:09
Казахстан(футбол)
©ФК "Зенит" Турецкий клуб хотел арендовать Нуралы Алипа
11 августа, 12:48
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Казахстанский талант вернулся из российского клуба в "Кайрат"
10 августа, 20:16
Казахстан(футбол)
©КФФ 20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб
10 августа, 18:45
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Не усилит сборную Казахстана? Почему натурализация российского нападающего - странное решение
10 августа, 14:25
Казахстан(футбол)
©КФФ Доверие Адиева и слабая конкуренция. Почему ошибки Шацкого не сказываются на его статусе в сборной Казахстана
9 августа, 23:51
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Появились новости о переговорах "Бешикташа" и ЦСКА по поводу трансфера Зайнутдинова
9 августа, 23:37
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" согласовал контракт с Зайнутдиновым. Подробности
9 августа, 19:11
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" "Самый важный гол Дарбо уже забил". Хамитжанов - об "Астане" в Лиге Европы
9 августа, 18:02
Казахстан(футбол)
©КФФ УЕФА обратился к капитану сборной Казахстана
8 августа, 13:05
Казахстан(футбол)
©КФФ Адиев может получить гражданство Казахстана. Известны подробности
8 августа, 11:34
Казахстан(футбол)
©ФК "Ордабасы" Проблемы конкурентов и еврокубки. Почему "Ордабасы" фаворит в чемпионской гонке КПЛ
7 августа, 14:36
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Сборная Казахстана по футболу готова натурализовать российского нападающего
7 августа, 13:31
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Принципиальность или обида? Как один из лидеров "Актобе" взбесил фанатов "Кайрата"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus