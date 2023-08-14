Центральный стадион в Астане снесут и построят новый: стали известны сроки

Новый стадион в Астане, который возведут на месте Центрального, носящего имя Кажымукана Мунайтпасова, сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом заявили в столичном Управлении физической культуры и спорта, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что ранее объект, который был отрыт в 1936 году, был признан аварийным.

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"Согласно техническому обследованию объекта, проведенного в 2020 году, существующие трибуны стадиона находятся в аварийном состоянии, с подтрибунными помещениями, где был выявлен совокупный износ строительных конструкции, где возникает угроза обрушения и представляет угрозу для безопасной жизнедеятельности людей.

В связи с этим взамен реконструкции существующего стадиона запланировано произвести полный демонтаж существующего стадиона и построить новый стадион, что увеличивает сроки строительно-монтажных работ.

На сегодняшний день Управлением строительства ведется активная работа по подготовке проектно-сметной документации. Планируемый стадион будет строится по стандарту UEFA-3, который будет включать в себя вместимость 4500 человек. Проектно-сметная документация объекта на стадии завершения.

После получения положительного заключения экспертизы проекта, будет объявлен конкурс государственных закупок на строительно-монтажные работы, где нормативный срок строительства составит не менее 18-24 месяцев, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год", - говорится в заявлении Управления.

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