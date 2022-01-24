Дебютант КПЛ просматривает двух игроков из Европы

Украинский полузащитник турецкого происхождения Джемаль Али Кизилатеш находится на просмотре в "Аксу", сообщает Meta-ratings.kz.

Кизилатеш родился в Стамбуле в турецко-украинской семье. Первые шаги в футболе делал в Киеве, а профессиональную карьеру начинал в клубе "Арсенал-Киевщина". Также он выступал за украинские "Ворсклу", "Арсенал-Киев", "Колос" и "Волынь". Последним клубом Джемаля Али был турецкий "Балыкесирспор".

Кизилатеш хорошо знаком с нынешним главным тренером "Аксу" Русланом Костышиным по работе в "Колосе" в 2018-2019 годах.

Также на просмотре находится другой экс-игрок ковалевского клуба Евгений Кучеренко.

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".