Дебютант КПЛ представил новый тренерский штаб

Футбольный клуб "Аксу" представил новый тренерский штаб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Виктор Васильевич Ульяницкий - ассистент главного тренера. Будучи футболистом, в 2004 году он выступал за уральский "Акжайык". В 2016 году работал ассистентом Юрия Максимова в "Таразе". Одним их последних мест его работы в 2018 году был "Алтай" из ВКО, где он трудился на должности спортивного директора.

Владимир Александрович Аржанов - ассистент главного тренера. В январе 2015 года подписал контракт с казахстанским клубом "Атырау". Сыграл больше всех в команде, по 32 игры из 33 в обоих сезонах 2015 и 2016 годов, и забил больше всех голов, соответственно 5 и 8. Также выступал за кызылординский "Кайсар".

Андрей Степанович Федоренко - тренер вратарей. Начинал свою карьеру за московскую "Академику", позже перешел в ярославский "Шинник". Выступал в командах первой лиги Украины, а также играл за "Атырау". В 2020 году был назначен тренером вратарей молодежной команды "Колос Ковалевка".

Напомним, 19 января на пост главного тренера павлодарской команды был назначен украинец Руслан Костышин. "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". В первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".