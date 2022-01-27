Футбольные клубы "Аксу" и "Колос" достигли соглашения об аренде украинского голкипера Евгения Кучеренко, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Евгений - воспитанник донецкого "Шахтера". Прошел путь от U-17 до дублирующей команды. В сезоне-2017/18 выступал в юношеской Лиге чемпионов, где провел три игры.

Позже для получения игровой практики отправился в клуб третьей лиги Португалии - "Лейрию".

В 2020 году перешел в "Колос" из Ковалевки и дебютировал в украинской премьер-лиге под руководством Руслана Костышина. Последние полгода выступал на правах аренды в первой лиге Украины за хмельницкое "Подолье". Сыграл 14 матчей, восемь из которых провел на "ноль".

Привлекался в молодежную сборную Украины по футболу.

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". В межсезонье павлодарцы, для которых предстоящий сезон станет дебютным в высшем дивизионе, определились с новым главным тренером.