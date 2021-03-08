Дебютант КПЛ подписал восемь игроков

Восемь игроков пополнили состав дебютанта казахстанской премьер-лиги - ФК "Арыс" ("Туран") из Туркестанской области, сообщает KazFootball.kz.

Контракты подписали Никита Бочаров, Лаионел Адамс, Павел Деаболд, Алексей Залеский, Евгений Смирнов, Милан Стоянович, Стефан Живкович и Стэнли Нкоби.

Бочаров ранее играл в "Ордабасы", "Актобе" и "Тоболе". Прошлый сезон игрок должен был начать в составе костанайской команды, однако в феврале контракт был расторгнут из-за травмы крестообразной связки.

Россиянин Адамс ранее выступал за "Каспий". После прошедшего сезона покинул команду. На счету защитника 15 матчей в премьер-лиге.

Залеский в Казахстане выступал за "Жетысу" в сезоне-2020. Всего за талдыкорганцев сыграл 13 матчей и забил один гол. Ранее полузащитник выступал за "Динамо Минск", "Слуцк" и "Динамо-Брест".

Украинский защитник Смирнов защищал цвета "Сфынтул Георге" и за полгода игры записал на свой счет два гола.

Стоянович ранее выступал за сербские "Металац" и "Радник", а также карагандинский "Шахтер". Последние два сезона полузащитник провел в "Окжетпесе" (47 матчей, 8 голов).

Сербский защитник Живкович в Казахстане выступал за "Иртыш", "Атырау" и "Жетысу". В прошедшем сезоне за семиреченцев сыграл 16 матчей и отдал голевую передачу.

Нападающий из Нигерии Нкоби в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром "Турана". В 12 матчах игрок забил шесть голов.

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