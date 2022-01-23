Дебютант КПЛ подписал призера РПЛ

Павлодарский "Аксу" объявил о подписании контракта с российским центральным защитником Али Гаджибековым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гаджибеков - воспитанник дагестанской школы футбола. Защитник 11 лет играл за родной "Анжи", в составе которого становился бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/2013 и финалистом кубка России того же сезона.

Затем защитник перешел в "Енисей", а после - в "Крылья Советов", "Нижний Новгород" и "Чайку". Последним клубом футболиста был махачкалинский "Легион Динамо", выступающий в ФНЛ-2.