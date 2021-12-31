Дебютант КПЛ подписал очередного новичка

"Аксу" подписал контракт с казахстанским опорным полузащитником Рафаилом Оспановым, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Оспанов провел за "Атырау" 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее состав "Аксу" пополнил Фейт Обилор из "Тараза". Также был продлен контракт с воспитанником павлодарской школы футбола Изатом Кулжановым.

Отметим, что вместе с "Аксу" в КПЛ-2022 выступит "Мактаарал", тогда как в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".