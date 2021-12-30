Дебютант КПЛ определился с будущим 20-летнего казахстанца. В прошлом сезоне он играл в России

Воспитанник павлодарской школы футбола Изат Кулжанов продолжит выступать за "Аксу", сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Кулжанов провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Полузащитник "Аксу" был включен в символическую сборную первой лиги по итогам сезона-2021.

В свое время он тренировался в составе сербских клубов "Раднички" (Пирот) и "Раднички" (Крагуевац), а также в 2020 году немного поиграл в первенстве России за "Носту (Новотроицк).

Отметим, что вместе с "Аксу" в КПЛ-2022 выступит "Мактаарал", тогда как в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".