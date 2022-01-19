Дебютант КПЛ официально назначил нового главного тренера и спортивного директора

Новым главным тренером "Аксу" стал украинец Руслан Костышин, сообщает пресс-служба клуба.

Костышин является воспитанником ДЮСШ "Подолье" из города Хмельницкий, в командах родного города делал первые профессиональные шаги. Выступал в составе киевского ЦСКА, "Днепра" и криворожского "Кривбасса". Всего в украинской премьер-лиге провел чуть менее 300 матчей.

В феврале 2014 года стал главным тренером "Колоса" из Ковалевки, на тот момент команда выступала в чемпионате Киевской области. Под его руководством "Колос" за несколько лет прошел путь от первенства любителей до элитного дивизиона.

В сентябре 2020-го ковалевцы дебютировали в еврокубках. Под руководством тренера "Колос" входил в топ-4 команд Украины.

При этом спортивным директором "Аксу" стал Владислав Чернышов. В качестве игрока он прошел с клубом путь от второй лиги до премьер-лиги.

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Чернышов - воспитанник бишкекского футбола. Профессиональную карьеру начинал в 1998 году в "Динамо" из Бишкека, становился чемпионом и обладателем Кубка Кыргызстана. С 2003-го играл в составе павлодарского "Иртыша", став рекордсменом команды по количеству проведенных игр в чемпионате страны. В форме павлодарского клуба собрал все комплекты медалей КПЛ. Также имеет в активе два матча в составе сборной Казахстана.

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".