Дебютант КПЛ лишился экс-футболиста "Рубина"

Он является игроком сборной.

Вахыт Оразсахедов. Фото: ФК "Туран"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 15:29

Новичок "Турана" Вахыт Оразсахедов получил травму и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба туркестанского клуба.

Отмечается, что футболист сборной Туркменистана травмировал колено на второй тренировке команды, которая проводит первый сезон на уровне КПЛ.

"Туран" объявил о трансфере Оразсахедова 11 мая. В его карьере были такие клубы, как "Рубин" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Анкараспор" (Турция), туркменские "Ахал" и "Алтын Асар", "Дордой" (Кыргызстан) и "Истиклол" (Таджикистан).

Напомним, что "Туран" после 11 игр с 12 очками располагается на 11-м месте в таблице. В 12-м туре, 18 мая, дебютант КПЛ дома примет "Акжайык".

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Метки:
КПЛ-2021 Туран ФК


Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 15:29
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