Дебютант европейской сборной близок к переходу в клуб КПЛ

Карагандинский "Шахтер" собирается подписаться нового футболиста из чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации БФ, защитник "Минска" Александр Позняк близок к переходу в состав "горняков".

На родине он также играл за "Динамо-Брест", "Городею", "Неман", солигорский "Шахтер", "Лиду". Еще защищал цвета македонского клуба "Работнички".

Вызывался в юношескую и молодежную сборные Беларуси, тогда как за национальную команду дебютировал в 2020 году в товарищеском матче против Болгарии. Данная игра пока единственная для него в майке главной сборной страны.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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