Четвертый клуб КПЛ остался без капитана

Защитник актауского "Каспия" Илья Воротников не сыграет в ближайших матчах КПЛ, сообщает Meta-ratings.kz.

​Капитан актаусцев по причине травмы уже пропустил четыре тура. У футболиста проблемы с мышцей, однако без надрыва. Он чувствует дискомфорт и не может в полную силу тренироваться. Сроки возвращения пока неизвестны.

Также в лазарете актауской команды были нападающий Рамазан Каримов и французский полузащитник Уаджди Сали, пропустившие встречу в Талдыкоргане, однако к следующему туру они будут в строю.

После 15 туров "Каспий", набрав 23 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ.

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