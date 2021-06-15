Четвертый клуб КПЛ остался без капитана

Также в лазарете были два игрока.

Илья Воротников. Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:27

Защитник актауского "Каспия" Илья Воротников не сыграет в ближайших матчах КПЛ, сообщает Meta-ratings.kz.

​Капитан актаусцев по причине травмы уже пропустил четыре тура. У футболиста проблемы с мышцей, однако без надрыва. Он чувствует дискомфорт и не может в полную силу тренироваться. Сроки возвращения пока неизвестны.

Также в лазарете актауской команды были нападающий Рамазан Каримов и французский полузащитник Уаджди Сали, пропустившие встречу в Талдыкоргане, однако к следующему туру они будут в строю.

После 15 туров "Каспий", набрав 23 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ.

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Метки:
Каспий Травма КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:27
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