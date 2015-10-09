Чесноков потерял форму в погоне за Европой? Что происходит c лидером "Тобола"

Один из лидеров "Тобола" Ислам Чесноков переживает неоднозначный отрезок в своей карьере. С одной стороны, его команда лидирует в таблице премьер-лиги (КПЛ) по потерянным очкам и уже вышла в финал Кубка Казахстана, но индивидуальные показатели у вингера заметно ухудшились. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом.

Длительное время в СМИ говорится о скором переходе Чеснокова в шотландский "Хартс". С самого начала года британцы активно вели переговоры, чтобы заполучить казахстанца в свои ряды. Однако костанайцы не стали продавать лидера - их не устроила предложенная цена.

Контракт Ислама с "Тоболом" действует до конца этого года. Летом "Хартс" вновь хотел договориться о досрочном переходе футболиста, но добиться этого не удалось. Он остался в "Тоболе", хотя сообщалось, что предварительное соглашение с "Хартсом" уже имеется.

Два упущенных трансферных окна ударили по Чеснокову?

Есть смысл полагать, что Ислам уже сейчас хотел бы играть в Европе. По крайней мере, в середине лета игрок совсем перестал радовать зрителей своими результативными действиями. После июльской игры с "Елимаем" (3:2), где он оформил гол и ассист, он больше не забивал и не отмечался голевыми передачами.

Сейчас у Ислама уже восемь матчей без голов и ассистов на уровне клуба и сборной. И это худшая статистика за последние полтора года. Нечто похожее было с ним на стыке сезонов 2023 и 2024: тогда Чесноков не отличился в последнем матче за сборную в уходящем году, а затем на протяжении десяти игр не мог забить и отдать в новом. В сумме он "молчал" 11 встреч кряду.

При этом Чесноков стал куда более раздражительным на поле. За последние восемь матчей, где ему никак не удавалось отличиться голевыми действиями, футболист заработал четыре жёлтых карточки, порой играя очень грубо.

Столько же предупреждений он заработал за 21 игру до этого. Можно сделать вывод, что Чесноков стал играть более агрессивно и чаще стал идти на фолы, даже там, где они не нужны. При этом он перестал забивать и раздавать голевые пасы.

Чесноков может "отменить" трансфер в Европу и остаться в Казахстане? Футболист дал ответ

Поэтому в голову лезут мысли, что Чесноков разочарован тем, что ему не удалось оказаться в "Хартсе" летом. Всё-таки, в Шотландии как раз начался новый сезон, и куда приятнее переходить в новый клуб перед стартом кампании, а не в самом разгаре, как это будет в случае зимнего трансфера. А ещё нужно учитывать то, что "Хартс" отлично начал новый сезон и идёт в лидерах с "Селтиком" после стартовых четырёх туров.

С другой стороны, Чеснокову нужно в срочном порядке приводить себя в лучшую форму, так как "Тобол" имеет отличные шансы и на победу в КПЛ, и на успех в Кубке Казахстана. И для того, чтобы добиться максимума, Нурболу Жумаскалиеву нужна лучшая версия Чеснокова и других лидеров на поле.

Посмотрим, удастся ли Чеснокову прервать более чем двухмесячное "молчание" в следующей игре. 13 сентября "Тобол" на выезде сыграет с "Атырау" в 23-м туре премьер-лиги. Отметим, что в этом сезоне на счету Ислама 23 матча за "Тобол" во всех турнирах. В них он забил семь голов и сделал три ассиста. За сборную Казахстана в 2025 году он провёл пять встреч, однако результативными действиями не отметился.

Фото: КФФ (1), ФК "Тобол" (2,3)©️