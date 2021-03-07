"Через два года Павлодар должен быть в КПЛ". Как в городе развивают футбол после закрытия "Иртыша"

Ербол Каиров

Даже после снятия с КПЛ одного из самых титулованных клубов страны - "Иртыша" Павлодар остается одним из ньюсмейкеров текущего межсезонья в казахстанском футболе. По сообщениям различных источников, в городе планируют закрыть футбольный центр, в котором занимаются около 600 детей, а детские тренеры на протяжении длительного времени не получают зарплату.

Корреспондент Vesti.kz побывал в Павлодаре и узнал, чем живет некогда футбольный регион.

Футбольная база, "Спорт-сити"

Путь от Нур-Султана до Павлодара на поезде занимает около восьми часов. Выехав из столицы в районе двенадцати ночи, в центре Павлодарской области мы оказываемся ближе к девяти утра.

Первым делом появилась возможность посетить футбольную базу, где раньше проживали футболисты и тренеры канувшего в лету "Иртыша". До конца месяца в ней "квартируют" игроки команды первой лиги - "Экибастуза", который проводит первый сбор в Павлодаре. База построена не так давно и находится в непосредственной близости от Центрального стадиона.

Для футболистов и тренеров в ней созданы все условия - просторные, уютные номера, своя столовая, на нулевом этаже - прачечная, предусмотрена комната отдыха. Словом, помимо тренировок, здесь есть чем заняться. К примеру, "порубиться" в настольный футбол.

Тренировки команда проводит в крытом манеже, где, помимо них, тренируются и футболисты "Аксу" - команды, которая пробилась из второй лиги в первую. Объект был открыт в конце 2019 года. Здесь же есть возможность постигать азы футбола и у подрастающего поколения - воспитанников футбольного центра.

Манеж находится в новом районе Павлодара под названием "Спорт-сити". Жилых объектов здесь нет, зато ведется строительство хоккейной арены, центра единоборств, а также футзала, легкоатлетического манежа и универсальной спортивной арены с беговыми дорожками. Также в этом районе постелено полноразмерное футбольное поле, где в теплое время года смогут тренироваться как профессиональные футболисты, так и дети.

Огромный проект, который подразумевает концентрацию всех спортивных объектов в одной локации, был запланирован еще несколько лет назад. Теперь осталось дождаться его окончательной реализации, а это продлится вплоть до 2025 года. Кстати говоря, чем-то "Спорт-сити" напоминает его аналог в Нур-Султане (стадион и дворцы по проспектам Кабанбая и Турана) - пусть не такой масштабный, однако для региона это колоссальное подспорье.

Еще один объект вызвал наш интерес - крытый манеж Bolashaq Arena, расположенный на территории бывшего стадиона "Батыр". В нем круглогодично тренируются павлодарские дети.

"При возведении использованы технологии воздухоопорных сооружений, - рассказывает директор комплекса Даурен Кабдушев. - Это дает комфортную температуру внутри манежа в зимнее время. Кроме того, эти технологии позволяют также быстро демонтировать оболочку в летнее время. То есть манеж рассчитан на работу круглый год. В манеже постелен искусственный газон".

Размер футбольного поля - 70 на 50 метров. Для воспитанников футбольного центра это идеальный вариант. Многие из них, несмотря на закрытие "Иртыша", все еще бегают в майках любимой команды.

По словам руководителя областного Управления спорта области Рахметуллы Каскырбаева, ни о каком закрытии футбольного центра в Павлодаре не может идти речи. Центр лишь поменяет свое название. Что касается тренеров, то заработную плату им уменьшать не будут - она останется на прежнем уровне.

Когда Павлодар вернется в КПЛ

Проблем в футбольном плане в городе и области еще много, однако новое руководство облспорта бежать от них не собирается. Конечно, болельщикам хотелось бы, чтобы премьер-лига вновь вернулась в Павлодар, однако Каскырбаев просит всех запастись терпением. По его словам, одна из команд - "Экибастуз" либо "Аксу" - в ближайшие пару лет будет представлять регион в высшем дивизионе.

Для истинных поклонников "Иртыша" это слабое утешение, однако долгов у павлодарского клуба так много, что закрывать их из местного бюджета - самое что ни на есть расточительство.

В городе уверяют, что костяк всех трех команд, включая клуб второй лиги под названием "Павлодар", будут составлять местные футболисты. Это значит, что при действительно грамотном подходе регион получит качественных игроков, способных выступать на уровне КПЛ. Если, конечно, тех не успеют переманить туда еще раньше.

От главных тренеров "Экибастуза" и "Аксу" - Виталия Спарышева и Марата Еслямова соответственно - будет зависеть, поверит ли вновь павлодарский болельщик в футбол и вернется ли на стадион (кстати, после реконструкции). Кто лишил их этого доверия - вопрос, скорее, риторический. Расследование в отношении бывших руководителей "Иртыша" все еще продолжается…