Чемпион, обладатель Кубка и помощник "Астаны" в Лиге конференций. Как проявили себя португальцы в КПЛ-2021

В КПЛ-2021 выступали легионеры из многих стран. Солидное присутствие в казахстанских клубах было у португальцев, о которых более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Рубен Бриджидо ("Тобол"/"Ордабасы")

Бывший атакующий полузащитник "Ордабасы" летом перебрался в "Тобол". В шымкентском клубе выступал с 2020 года. В прошедшем сезоне Бриджидо провел 17 матчей за "Ордабасы" и забил один гол. Но южане, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, были вынуждены отпустить многих лидеров.

В "Тоболе" Бриджидо принял участие в шести поединках чемпионата и сделал один ассист. Кроме того, он записал на свой счет одно результативное действие в девяти матчах Кубка Казахстана, а также принял участие в четырех играх Лиги конференций.

Несмотря на неочевидную роль в чемпионстве "Тобола", легионер может занести прошедший сезон себе в актив.

Педро Эуженио ("Астана"/"Тараз")

Эуженио выступал за три клуба в КПЛ. В 2020 году играл за "Жетысу". Минувший сезон начинал в "Таразе", а затем перебрался в "Астану".

Именно с уверенной и созидательной игрой Педро связывают успехи "Тараза" в первой половине сезона. Жамбылцы шли в группе лидеров и демонстрировали яркий и атакующий футбол.

31-летний португальский вингер был лидером нападения "Тараза", забив семь мячей и сделав четыре ассиста в 18 матчах. Даже после ухода в "Астану" его результативность не смогли превзойти бывшие одноклубники.

А в составе столичных прицел у Эуженио сбился - один ассист в 13 матчах. Примечательно, что единственная голевая передача произошла в ответном поединке квалификации Лиги конференций с греческим "Арисом". "Астана", благодаря голу в концовке дополнительного времени в Салониках, вырвала путевку в следующий раунд.

Рикарду Алвеш ("Кайрат")

Воспитанник "Порту" перешел в "Кайрат" летом. Экс-игрок "Крыльев Советов" усилил полузащиту алматинцев и сделал стандартные положения в исполнении команды весьма опасными. Хотя ему потребовалось время на адаптацию.

В конечном итоге 28-летний игрок провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал восемь ассистов. Алвеш стал победителем Кубка Казахстана.

Тони Силва ("Тобол")

Легионер "Тобола", имеющий два гражданства - португальское и Гвинеи-Бисау, так и не стал игроком основного состава. Безусловно, Силва - одаренный футболист. Но многое зависит от его настроения. Он может одинаково феерить, как это делал в прошлом сезоне в "Таразе", так и выдавать весьма посредственные матчи.

В КПЛ-2021 на его счету 24 матча, один гол и один ассист. Вероятно, от такого легионера в костанайском клубе предпочтут избавиться.

Карлос Фонсека ("Кызыл-Жар"/"Тобол")

Фонсека давно стал своим в казахстанском футболе. С 2015 года играл в "Иртыше", а в середине прошлого сезона перебрался в "Тобол", где выступал в первой половине КПЛ-2021. На счету вингера 11 матчей в составе костанайцев в чемпионате 2021 года. Летом Карлос перебрался в "Кызыл-Жар", где провел восемь встреч и забил один гол.

В конце декабря 34-летний ветеран покинул петропавловский клуб.

Эривалдо Феррейра ("Тараз")

Португалец был приглашен в "Тараз" на место Эуженио. Но Феррейра так и не превзошел соотечественника. Он принял участие в семи матчах и не отметился результативными действиями.

Фото: ФК "Тобол"© (1,4), ФК "Астана"© (2), ФК "Кайрат"(3), ФК "Кызыл-Жар"(5)