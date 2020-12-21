Чемпион, лучший бомбардир и дебютанты премьер-лиги. Кто принял участие во всех матчах КПЛ-2020

В КПЛ-2020 было всего восемь футболистов, сыгравших все матчи сезона. В их числе лучший бомбардир и чемпион Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как эти игроки проявили себя в сезоне.



Жоао Пауло ("Ордабасы")



Форвард "Ордабасы" в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. На счету бразильца 12 мячей в 20-ти матчах. Это почти половина всех голов "Ордабасы" в сезоне. На счету шымкентского клуба 27 мячей.Отметим, что Пауло стал вторым бразильцем, выигравшим гонку бомбардиров КПЛ. Первым был, отличившийся в чемпионате 2000 года в составе "Иртыша" 21 раз.Вторым в гонке бомбардиров КПЛ-2020 стал форвард "Кайрата". В своем первом сезоне в составе алматинского клуба он забил десять мячей и сходу завоевал чемпионство.Еще один игрок "Ордабасы"также провел все 20 матчей в чемпионате. Правда, в отличие от, португалец, исполняющий атакующие функции, забил три гола.В "Жетысу" незаменимым стал. Сербский полузащитник, склонный к универсализму в центре поля, одинаково полезно действуя на краю, в опорной зоне и ближе к атаке, отметился одним голом и одним ассистом.Защитнику "Кайсара" было оказано большое доверие. Каиров провел все матчи в чемпионате. Для него это первый сезон в составе кызылординского клуба. На счету экс-игрока "Актобе" и "Каспия" один ассист.Черногорский полузащитник в первом сезоне в составе "Тараза" провел все матчи в чемпионате. Чадженович отличился один раз.Еще один игрок "Тараза"также провел первый сезон в Казахстане и сыграл во все матчах КПЛ. Белорусский защитник забил один гол.Для защитника "Кызыл-Жар СК" нынешний сезон в Казахстане стал дебютным. Уроженец Молдовы, имеющий российское гражданство, принял участие во всех встречах петропавловского клуба. На его счету две желтые карточки.Напомним, чемпионат Казахстана сезона-2020 из-за пандемии коронавируса прошел в усеченном формате - вместо 33-х туров, было сыграно 22. Победителем КПЛ-2020 стал "Кайрат", выигравший "золото" впервые за 16 лет.