Чемпион, лучший бомбардир и дебютанты премьер-лиги. Кто принял участие во всех матчах КПЛ-2020

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Форвард "Ордабасы" в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. На счету бразильца 12 мячей в 20-ти матчах. Это почти половина всех голов "Ордабасы" в сезоне. На счету шымкентского клуба 27 мячей.
Отметим, что Пауло стал вторым бразильцем, выигравшим гонку бомбардиров КПЛ. Первым был Нилтон Мендес, отличившийся в чемпионате 2000 года в составе "Иртыша" 21 раз.
В "Жетысу" незаменимым стал Ненад Адамович. Сербский полузащитник, склонный к универсализму в центре поля, одинаково полезно действуя на краю, в опорной зоне и ближе к атаке, отметился одним голом и одним ассистом.
Для защитника "Кызыл-Жар СК" нынешний сезон в Казахстане стал дебютным. Уроженец Молдовы, имеющий российское гражданство, принял участие во всех встречах петропавловского клуба. На его счету две желтые карточки.
Напомним, чемпионат Казахстана сезона-2020 из-за пандемии коронавируса прошел в усеченном формате - вместо 33-х туров, было сыграно 22. Победителем КПЛ-2020 стал "Кайрат", выигравший "золото" впервые за 16 лет.