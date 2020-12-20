Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"КПЛ сильней чемпионата Болгарии". Лучший бомбардир сезона - о самом неудобном защитнике и планах на 2021 год

Он планирует остаться в "Ордабасы".

"КПЛ сильней чемпионата Болгарии". Лучший бомбардир сезона - о самом неудобном защитнике и планах на 2021 год
Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Бразильский бомбардир шымкентского "Ордабасы" Жоао Пауло в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, где его научили открываться в атаке. Он также назвал лучшего защитника Казахстана и сравнил чемпионаты, в которых выступал.

- Жоао, вы стали лучшим бомбардиром КПЛ-2020. Что чувствуете, забив больше всех в этом году?

- Я очень рад, что мне удалось стать лучшим среди бомбардиров. Хочу поблагодарить Бога и моих товарищей из "Ордабасы", которые очень помогли мне в этом достижении. Я чувствую себя счастливым в вашей стране.

- Вы здорово открывались в линии атаки, правильно использовали ошибки и свободные зоны за спинами защитников. Кто научил вас так хорошо играть в нападении?

- Я увлекся футболом, пиная мяч с друзьями во дворе. Играя на улице, я оттачивал технику и дриблинг. В 17 лет я попал в футбольную школу, где меня и научили всем остальным хитростям в футболе, в том числе показали, как нужно правильно открываться. Кстати, через год меня уже пригласили в профессиональную команду моего города - клуб называется ABC FC.

- Можете оценить уровень защитников казахстанских клубов?

- В целом уровень хороший. Мне и моим партнерам по команде было тяжело вскрывать оборону и находить ошибки, играя против некоторых команд. Однако за счет своевременных действий и креатива частенько удавалось это делать.

- Можете назвать игрока обороны, против которого было сложнее всего играть в прошедшем сезоне?

- Думаю, это Темирлан Ерланов из "Тобола". Неуступчивый, по-спортивному злой и агрессивный. Ерланов принесет немало пользы как своему клубу, так и национальной сборной.

- В прошлом сезоне вы забили 15 голов, в этом году - 12. Какой забитый мяч самый важный для вас?

- Все голы для меня важны, но если выбрать лучшие в этом году, то я отмечу два мяча, которые забил в ворота "Каспия". Они самые важные, а самый красивый - гол, забитый в ворота "Астаны".

- До приезда в нашу страну вы хорошо проявили себя в чемпионате Болгарии. Можете сравнить КПЛ с чемпионатом этой страны?

- В Болгарии хороший чемпионат, однако я считаю, что чемпионат Казахстана лучше, поскольку он более конкурентоспособный. Есть целый ряд крепких команд, которые навязывают конкуренцию фаворитам. Явного аутсайдера в КПЛ нет. Это еще один весомый плюс в пользу чемпионата вашей страны.

- Какие планы у вас на следующий год? Планируете ли остаться в "Ордабасы"?

- У меня действует еще один год контракта с клубом, поэтому надеюсь помочь команде и в следующем сезоне. Задачи, как обычно, будут стоять высокие. Хочу продолжать радовать болельщиков своей игрой.

Напомним, Жоао Пауло забил 12 голов в минувшем сезоне и на два мяча опередил форварда "Кайрата" Абата Аймбетова. Его команда заняла пятое место и не смогла пробиться в Лигу конференций 2021 года.

Кураж Жоао Пауло, ключевые потери, возможная перезагрузка. "Ордабасы" - итоги сезона КПЛ-2020

Фото: ФК "Ордабасы"©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Ордабасы ФК КПЛ-2020 Межсезонье в КПЛ Бразилия Тобол ФК Кайрат ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:57
Футбол

КФФ предложили новую систему розыгрыша Кубка Казахстана
Сегодня
09:40
Футбол

"КПЛ сильней чемпионата Болгарии". Лучший бомбардир сезона - о самом неудобном защитнике и планах на 2021 год
Вчера
20:42
Футбол

"Астана" сделала предложение лучшему центральному защитнику Беларуси
Вчера
19:02
Футбол

"Пара казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ". Защитник "Шахтера" - о выходе в еврокубки, уровне КПЛ и сравнении с Пуйолем
18 декабря
21:33
Футбол

Полузащитник "Астаны" договорился с клубом РПЛ и на следующей неделе подпишет контракт
18 декабря
20:33
Футбол

"Кайсар" начал подготовку к сезону-2021 с новым тренером
17 декабря
19:54
Футбол

Тихонова из "Астаны" выдвинули на пост главного тренера московского "Спартака"
16 декабря
20:46
Футбол

Марин Томасов стал лучшим ассистентом "Астаны" в сезоне-2020
16 декабря
13:01
Футбол

Турция провела переговоры с клубами КПЛ по УТС
16 декабря
00:05
Футбол

"Кайсар" назначил нового главного тренера
15 декабря
22:50
Футбол

Естественный отбор и конкуренция. Где больше всего в КПЛ-2020 было игроков из стран - членов ЕАЭС
15 декабря
21:27
Футбол

Болельщики выбрали лучшего футболиста "Астаны" в КПЛ-2020
15 декабря
19:27
Футбол

Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы
15 декабря
18:28
Футбол

Определены победители "Конкурса прогнозов" и "Дрим Тим"
15 декабря
11:52
Футбол

Ничья с Польшей, травма Конысбаева и разгром от Черногории. Вспоминаем первый приход Байсуфинова в сборную Казахстана
15 декабря
11:25
Футбол

Гол капитана "Кайсара" дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020
14 декабря
23:14
Футбол

"Главное - не количество". Экс-тренер казахстанских клубов прокомментировал возможное расширение КПЛ
14 декабря
22:01
Футбол

Пришел, увидел, победил. Лучший нападающий КПЛ-2020
14 декабря
20:37
Футбол

Фаворит Шпилевского, будущий участник Евро, топ-опорник. Как полузащитник "Кайрата" приехал на замену Куату и стал лучшим в КПЛ
14 декабря
19:38
Футбол

Один из лучших бомбардиров белорусского клуба может продолжить карьеру в КПЛ
14 декабря
18:47
Футбол

Кто решает. Только в двух клубах КПЛ-2020 казахстанцы забили больше голов, чем иностранцы
14 декабря
16:48
Футбол

"Не понимаю, почему "Тобол" доволен вторым местом". Алиев подвел итоги КПЛ-2020
14 декабря
16:04
Футбол

"Под громкое имя сумел выбить солидный бюджет". "Тараз" может расстаться с Никитенко и пригласить известного тренера
14 декабря
15:21
Футбол

Новая надежда сборной и один из главных активов "Кайрата". Лучший защитник КПЛ-2020
14 декабря
14:46
Футбол

"Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов
14 декабря
14:24
Футбол

"Признаю, что хорошо зарабатывал". Легионер - о причинах ухода из "Кайрата", предложениях из Европы и жизни в Казахстане
14 декабря
11:49
Футбол

Взлет в "Локомотиве" и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020
14 декабря
11:11
Футбол

"Вердикт ФИФА в мою пользу". Африканский футболист - о споре с "Тоболом" и фальсификации документов
14 декабря
10:43
Футбол

Футболист "Кайрата" вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане
13 декабря
19:03
Футбол

"Тихонов для меня как старший брат". Барсегян - о тренере и контракте с "Астаной"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика