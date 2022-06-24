Чемпион КПЛ и защитник сборной Казахстана вступил в переговоры с потенциальными клубами

Экс-капитан "Тобола" Дмитрий Мирошниченко в летнее трансферное окно может пополнить один из клубов КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представители 30-летнего защитника предложили его услуги нескольким командам премьер-лиги, в числе которых оказался и "Аксу". Однако павлодарцы решили сосредоточиться на усилении других позиций.
Мирошниченко способен сыграть справа в обороне и в средней линии.
Последние шесть с половиной лет защитник отыграл в "Тоболе", в котором завоевал золото КПЛ-2021. Также он играл несколько сезонов за "Актобе" и провел 11 матчей за сборную Казахстана.
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