Чемпион Казахстана поборется с игроком "Интера" за звание лучшего футболиста года

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:47
©ФК "Астана"

Защитник "Астаны" и сборной Армении Камо Оганесян попал в число соискателей звания лучшего футболиста своей страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Федерация футбола Армении объявила о начале голосования в номинации "Лучший футболист года". Помимо Оганесяна, в список попали еще 22 игрока. В их числе звезда армянского футбола Генрих Мхитарян, выступающий за итальянский "Интер".

Отметим, что Оганесян в минувшем сезоне стал чемпионом КПЛ в составе столичного клуба. Ранее он выигрывал чемпионат Казахстана в рядах "Кайрата". Также на счету армянского игрока значится выступление в составе "Жетысу".

Также в голосовании участвуют экс-игроки казахстанских клубов: Тигран Барсегян ("Слован", Словакия) ранее он выступал за "Астану" и "Кайсар", Артак Дашян ("Пюник"), выступавший за "Атырау", Вараздат Ароян ("Кадис", Испания и "Анортосис", Кипр), игравший до этого в "Астане" и Давид Юрченко ("Пюник"), защищавший ранее цвета "Шахтера".

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Метки:
КПЛ Астана ФК Интер

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