Защитник "Астаны" и сборной Армении Камо Оганесян попал в число соискателей звания лучшего футболиста своей страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Федерация футбола Армении объявила о начале голосования в номинации "Лучший футболист года". Помимо Оганесяна, в список попали еще 22 игрока. В их числе звезда армянского футбола Генрих Мхитарян, выступающий за итальянский "Интер".

Отметим, что Оганесян в минувшем сезоне стал чемпионом КПЛ в составе столичного клуба. Ранее он выигрывал чемпионат Казахстана в рядах "Кайрата". Также на счету армянского игрока значится выступление в составе "Жетысу".

Также в голосовании участвуют экс-игроки казахстанских клубов: Тигран Барсегян ("Слован", Словакия) ранее он выступал за "Астану" и "Кайсар", Артак Дашян ("Пюник"), выступавший за "Атырау", Вараздат Ароян ("Кадис", Испания и "Анортосис", Кипр), игравший до этого в "Астане" и Давид Юрченко ("Пюник"), защищавший ранее цвета "Шахтера".